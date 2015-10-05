Пенсионерка в Петербурге погибла при пожаре после продажи квартиры мошенникам

В день трагедии женщина должна была передать ключи новому владельцу жилья.

Накануне, 26 сентября, 60-летняя жительница Петербурга погибла при пожаре в своей квартире на проспекте Ветеранов в день, когда должна была освободить помещение после принудительной продажи недвижимости. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина ранее стала жертвой дистанционных мошенников, которые обманным путем заставили ее продать жилье и перевести деньги на их счета.

Возгорание произошло в доме №95 на проспекте Ветеранов. Прибывшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело пенсионерки с признаками термических повреждений. По предварительным данным, женщина закрылась в квартире и отказалась выходить, несмотря на требования нового собственника.

Ранее по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция устанавливает, связан ли пожар с психологическим состоянием пенсионерки или имеются другие версии произошедшего. Проводится доследственная проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан устроивший поджог на поминках жертвы суррогатного алкоголя в Сланцах.

Фото: Piter.TV