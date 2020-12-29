Доверчивая пенсионерка перевела банковскому мошеннику 1,2 млн рублей

Аферист настойчиво звонил женщине в течение нескольких дней.

Вечером 14 января в полицию обратилась 79-летняя петербурженка. Женщина, проживающая на проспекте Испытателей, пожаловалась на мошенников, оставивших ее без сбережений. Подробности Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в период с 4 по 12 января пенсионерке настойчиво звонил неизвестный, используя разные номера телефонов. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что на имя женщины пытаются оформить кредит, поэтому все сбережения нужно перевести на безопасный счет. Пожилая горожанка поверила аферисту и перевела на указанный им счет свыше 1,2 млн рублей с трех разных банкоматов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: pixabay