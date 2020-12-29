В Ленобласти мужчина ударил полицейского ногой при задержании

В пятницу, 8 января, в Ленинградской области мужчина напал на сотрудников полиции при задержании. Преступник оказал сопротивление, когда у него пытались забрать наркотики. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте 47-ого региона.
Удар ногой по лицу получил сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков управления на транспорте МВД. После чего злоумышленник попытался скрыться: поскольку он проигнорировал требование остановиться, полицейские применили оружие и выстрелили 2 раза в воздух, а затем ондин раз - в ногу преступника.
Оба пострадавших госпитализированы, возбуждено уголовное дело. Расследование будет продолжено.
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Фото: Piter.TV
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