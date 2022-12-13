Петербургский пенсионер перевёл мошенникам 6 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очередной доверчивый пенсионер лишился 6 млн рублей после разговоров с мошенниками. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 74-летнего мужчины, проживающего в Московском районе Петербурга, в период с 15 декабря 2022 по 18 февраля 2023 года ему звонили неизвестные. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Они убедили мужчину перевести на неизвестные счета 6 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пожилой психолог перевёл мошенникам более 4 млн рублей.

Фото: pxhere.com