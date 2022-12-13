В Петербурге пожилой психолог перевёл мошенникам более 4 млн рублей

Мошенник представился сотрудником ФСБ.

В Петербурге 78-летний декан факультета клинической психологии перевёл мошенникам более 4 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, 20 января около пяти часов вечера ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил петербуржца перевести несколькими транзакциями 4 284 700 рублей на указанные им счета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники обманули петербургского учёного на 6,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV