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В Петербурге пожилой психолог перевёл мошенникам более 4 млн рублей
Сегодня, 8:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пожилой психолог перевёл мошенникам более 4 млн рублей

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Мошенник представился сотрудником ФСБ.

В Петербурге 78-летний декан факультета клинической психологии перевёл мошенникам более 4 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, 20 января около пяти часов вечера ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил петербуржца перевести несколькими транзакциями 4 284 700 рублей на указанные им счета. 

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники обманули петербургского учёного на 6,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, пенсионер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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