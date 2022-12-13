Мошенники обманули петербургского учёного на 6,5 млн рублей

Аферисты действовали по стандартной схеме, представившись сотрудниками Центробанка.

Во вторник, 31 января, к сотрудникам полиции Калининского района Петербурга обратился 73-летний доктор медицинских наук, ставший жертвой мошенничества. Аферисты смогли выманить у пожилого мужчины 6,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, ему позвонили неизвестные, которые представились "сотрудниками Центробанка" и предостерегли его о возможной утечке данных с банковских счетов. Злоумышленники воспользовались стандартной схемой и заявили, что срества нужно перевести на безопасные счета. Мужчина поверёл обманщикам деньги через банкоматы трёх разных банков. Позже учёный заподозрил неладное и обратился к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее мы сообщили о том, что научного сотрудника РГПУ им. Герцена обманули мошенники на 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV