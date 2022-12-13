Научного сотрудника РГПУ им. Герцена обманули мошенники на 4 млн рублей

Доверчивая женщина поверила аферисту и отправила ему свои сбережения.

Преподаватель университета имени Герцена стала жертвой мошенников. Женщину обманули на 4 млн рублей.

По информации Piter.tv, в полицию обратилась 73-летняя петербурженка. Она рассказала стражам порядка, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Неизвестный предупредил пенсионерку, что мошенники пытаются украсть с ее счета средства, и порекомендовал перевести деньги на "безопасный" счет. Доверчивая женщина поверила аферисту и отправила ему свои сбережения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere