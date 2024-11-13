На Лиговском проспекте отремонтировали общежитие РГПУ им. А. И. Герцена для иностранных студентов

В мае 2024 года на ученом совете РГПУ им. А. И. Герцена был принят трехлетний план по развитию и обновлению материально-технической базы университета.

Завершен капитальный ремонт общежития РГПУ им. А. И. Герцена на Лиговском проспекте. Иностранные студенты уже начали заселяться в обновленный корпус. Об этом рассказали в пресс-службе РГПУ им. А.И. Герцена.

В общежитии установили современное отопление, заменили старые рамы на стеклопакеты. Также в помещениях теперь есть современная бытовая техника и эргономичная мебель.

В мае 2024 года на ученом совете РГПУ им. А. И. Герцена был принят трехлетний план по развитию и обновлению материально-технической базы университета. В него вошли реконструкция шестого корпуса, обновление фасадов и установка архитектурной подсветки, организация около 1,5 тысячи квадратных метров учебных площадей. Большие объемы работ запланированы на объектах культурного наследия в корпусах на Васильевском острове и на проспекте Стачек.

В 2025 году в Герценовском университете были обновлены фасады и архитектурная подсветка корпусов 9 и 10, идет ремонт фасадов корпусов 7 и 8, готовится документация на ремонт подсветки внутренних фасадов еще трех корпусов.

В начале 2025 года студентка Герценовского университета стала чемпионкой международных соревнований по пауэрлифтингу и установила рекорд России.

Фото: пресс-служба РГПУ им. А.И. Герцена