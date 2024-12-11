Также она установила рекорд России.

Студентка Герценовского университета стала чемпионкой международных соревнований по пауэрлифтингу и установила рекорд России. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

В Ташкенте завершились Международные соревнования "Чемпионат Азии" по пауэрлифтингу в дисциплине "троеборье классическое" среди мужчин и женщин. В категории до 47 кг среди женщин победу одержала спортсменка из Санкт-Петербурга, студентка института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена Алина Лебедева.

За звание сильнейших боролись около 350 атлетов из 26 стран в различных весовых категориях. Алина Лебедева продемонстрировала рекордный среди юниорок результат – сумму троеборья 375 кг (140 кг – приседания; 80 кг – жим; 155 кг – тяга). Алина также установила рекорд России среди юниорок и женщин в приседании.

Фото: пресс-служба университета имени Герцена