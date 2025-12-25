Университет Герцена и Федерация петербургского футбола открывают новые горизонты сотрудничества

В Мариинском зале РГПУ им. А. И. Герцена состоялось торжественное подписание соглашения между Герценовским университетом и Федерацией футбола Санкт-Петербурга.

В университете имени А. И. Герцена 12 февраля состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между университетом и Региональной спортивной федерацией футбола Санкт-Петербурга.

Мероприятие, на котором побывал корреспондент Piter.TV, началось с подписания соглашения президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга Александром Бельским и ректором педагогического университета Сергеем Тарасовым.

В зале также присутствовали студенты-спортсмены, достигшие высоких спортивных результатов в футболе, среди которых были представители ФК "Зенит" и МФК "Кристалл".

Я уверен, что данное соглашение позволит нам улучшить ситуацию с развитием спорта в нашем городе, и, конечно, футбола как спорта номер один. Александр Бельский, президент футбольной Федерации, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Сергей Тарасов в свою очередь заверил, что у университета есть интересные и эффективные курсы повышения квалификации для тренерского состава, в особенности по психолого-педагогической подготовке.

Это такой комплекс работы, который чрезвычайно важен! И, конечно, наши студенты готовы продолжать быть волонтерами и так же активно включаться. Сергей Тарасов, ректор, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования

Сергей Тарасов обратился к Александру Бельскому с просьбой о передаче медали Г. А. Дюперрона семье олимпийского чемпиона, выдающегося футболиста и тренера Никиты Симоняна, которая была посмертно присуждена ему 23 января 2026 года.

По окончании церемонии подписания в Мариинском зале участники события вышли в коридор университета, где сфотографировались с молодыми спортсменами.

Своими впечатлениями о мероприятии поделилась студентка университета имени А. И. Герцена, игрок студенческой футбольной команды Яна Портунова.

Конечно, это очень радостное событие для нашего университета. Я очень рада была попасть на торжественную церемонию подписания этого соглашения. Уверена, что в будущем нас ждут новые пути, новые свершения и новые идеи. Яна Портунова, студентка, игрок студенческой футбольной команды

Можно с уверенностью сказать, что эта церемония стала не просто актом подписания соглашения, а предвестником большого будущего для петербургского футбола.

Материал подготовила Дарья Грибкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото и видео: Piter.TV (Дарья Грибкова)