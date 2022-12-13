В Колпино горела "Лада"

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Накануне вечером, 29 января, в Колпино полыхала машина "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на улице Культуры около дома № 19. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22:17.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. Автомобиль потушили за 13 минут.

Известно, что в автомобиле "Лада" сгорели сгораемые части. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Фото: Piter.tv