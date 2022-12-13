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В Колпино горела "Лада"
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В Колпино горела "Лада"

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На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Накануне вечером, 29 января, в Колпино полыхала машина "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на улице Культуры около дома № 19. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22:17. 

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. Автомобиль потушили за 13 минут.

Известно, что в автомобиле "Лада" сгорели сгораемые части. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее на Piter.tv: на Каменноостровском проспекте горела пятикомнатная квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, лада, мчс, улица культура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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