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На Каменноостровском проспекте горела пятикомнатная квартира
Сегодня, 9:35
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На Каменноостровском проспекте горела пятикомнатная квартира

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Пламя распространилось по площади четыре "квадрата".

Сегодня ночью, 29 января, в Петроградском районе произошел пожар в жилом доме. На Каменноостровском проспекте в доме № 55 полыхала пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила в 05:15. Пламя распространилось по площади четыре "квадрата". Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В 05:55 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: серьезный пожар произошел на складе в Пушкинском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, каменноостровский проспект, мчс, петроградский
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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