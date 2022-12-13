Серьезный пожар произошел на складе в Пушкинском районе

Тушить объект отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня ночью, 29 января, в Пушкинском районе произошел серьезный пожар. На складе металлоконструкций на Московском шоссе полыхали кровля и стена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил 15 "квадратов" стены, а также подсобку и строительный вагончик. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:23.

Тушить объект отправились 15 спасателей и три спецмашины. Огонь победили за 50 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина ЧП.

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Фото: Piter.tv