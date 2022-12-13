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Серьезный пожар произошел на складе в Пушкинском районе
Сегодня, 9:17
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Серьезный пожар произошел на складе в Пушкинском районе

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Тушить объект отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня ночью, 29 января, в Пушкинском районе произошел серьезный пожар. На складе металлоконструкций на Московском шоссе полыхали кровля и стена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил 15 "квадратов" стены, а также подсобку и строительный вагончик. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:23. 

Тушить объект отправились 15 спасателей и три спецмашины. Огонь победили за 50 минут. 

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина ЧП.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте пламя охватило 20 "квадратов" квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: московское шоссе, пожар на складе, склад металлоконструкций
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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