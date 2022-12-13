В Кронштадте пламя охватило 20 "квадратов" квартиры

В Кронштадте сегодня вечером, 28 января, горела квартира. На Кронштадтском шоссе, 38, огонь охватил "двушку". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:35. На борьбу с огнем отправились три спецмашины и 12 спасателей.
В комнате происходило горение на площади 20 квадратных метров. Жилье удалось потушить.
На данный момент информации о пострадавших нет. Устанавливается причина случившегося. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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