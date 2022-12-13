На Витебском проспекте полыхали гаражи

На борьбу с огнем отправились две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня днем, 28 января, в Московском районе полыхали гаражи. Инцидент произошел на Витебском проспекте, 16. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:11. На борьбу с огнем отправились две спецмашины и 10 спасателей.

Пламя раскинулось по площади восемь "квадратов". Спустя 26 минут постройки потушили.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке днем 10 спасателей тушили пожар.

Фото: Piter.tv