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В Сестрорецке днем 10 спасателей тушили пожар
Сегодня, 16:44
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В Сестрорецке днем 10 спасателей тушили пожар

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 28 января, в Курортном районе произошел пожар. На Транспортной улице в Сестрорецке горели гаражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:55. Стало известно, что огонь распространился по площади 18 "квадратов". 

В 16:13 пожар потушили. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: водителя, который сбил пешехода на Южном шоссе, отправили на переобучение.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар в гаражах, пожар в сестрорецке, сестрорецк, транспортная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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