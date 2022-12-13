В Сестрорецке днем 10 спасателей тушили пожар

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 28 января, в Курортном районе произошел пожар. На Транспортной улице в Сестрорецке горели гаражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:55. Стало известно, что огонь распространился по площади 18 "квадратов".

В 16:13 пожар потушили. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv