Пожилая петербурженка передала мошенникам почти 7 млн рублей

Приметы: мужчина, 20-25 лет, рост 160 см, худой; одет: куртка с капюшоном темно-серого цвета, оранжевые штаны, белые кроссовки.

В Петербурге пенсионерка после настойчивых звонков неизвестных передала мужчине почти 7 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам 69-летней пострадавшей, в период с 16 по 24 марта ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что со счетами пенсионерки происходят мошеннические действия, а квартиру мошенники пытаются продать. Для обеспечения безопасности денежных средств неизвестные предложили перевести их на безопасные счета, а также произвести сделку по продаже квартиры.

Женщина 24 марта передала неизвестному мужчине денежные средства. Материальный ущерб: 6 752 000 рублей. Приметы: мужчина, 20-25 лет, рост 160 см, худой; одет: куртка с капюшоном темно-серого цвета, оранжевые штаны, белые кроссовки.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее ещё один петербургский пенсионер перевёл мошенникам 6 млн рублей.

Фото: Piter.tv