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Пожилая пара отравилась неизвестной жидкостью и погибла в Киришах
Сегодня, 8:31
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Пожилая пара отравилась неизвестной жидкостью и погибла в Киришах

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Труп 72-летней женщины обнаружили накануне в квартире дома по улице Нефтехимиков.

В Киришах в Ленобласти пара пенсионеров отравилась насмерть неизвестной жидкостью. Их тела направлены в морг. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне в квартире дома по улице Нефтехимиков обнаружили труп 72-летней женщины, на нем не было внешних признаков насильственной смерти. Там погибшая находилась в гостях. Хозяина жилища, ровесника местной жительницы, госпитализировали в районную больницу с признаками отравления, где он тоже скончался. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Предварительная причина смерти – отравление. Изъяли бутылки из-под алкогольной продукции, образец жидкости желто-коричневого цвета и бутылку с жидкостью красного цвета. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отравились четверо подростков. В медицинские учреждения поступили 18-летний житель Ленобласти, его ровесник и две девушки в возрасте 15 и 16 лет, все они знакомы. До госпитализации пострадавшие находились во дворе дома по улице Черняховского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кириши, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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