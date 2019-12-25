Пожилая пара из Луги передала мошенникам 10 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого дропа.

Полицейские изобличили дропа из Курганской области в обмане пожилой пары из Луги, оставшейся без 10 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 февраля в 19:14 в полицию обратился 76-летний пенсионер, проживающий в доме 22 по улице Кирова в Луге. По словам пенсионера, под предлогом декларирования денежных средств его убедили передать неизвестному курьеру у своего дома 5 354 653 рублей.

Вечером того же дня в полицию обратилась 72-летняя жена пенсионера, которая под тем же предлогом передала мошенникам ещё 5 018 784 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (Мошенничество).

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении указанного преступления – ранее задержанный за аналогичное преступление и находящийся под стражей 26-летний житель Курганской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv