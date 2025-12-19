  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дроп вернет мужчине свыше 260 тыс. рублей по иску прокуратуры Петербурга
Сегодня, 14:50
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дроп вернет мужчине свыше 260 тыс. рублей по иску прокуратуры Петербурга

0 0

Расследование показало, что средства были переведены на банковский счет жителя Новосибирской области.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летнего мужчины. Он стал жертвой телефонных мошенников и лишился 200 тыс. рублей, сообщили 11 февраля в надзорном ведомстве. 

Расследование показало, что средства были переведены на банковский счет жителя Новосибирской области. Прокурор направила в Кировский районный суд Новосибирска иск о взыскании с дропа суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены, потерпевшему вернут 266 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка отдала курьерам мошенников 3,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии