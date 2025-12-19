Дроп вернет мужчине свыше 260 тыс. рублей по иску прокуратуры Петербурга

Расследование показало, что средства были переведены на банковский счет жителя Новосибирской области.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летнего мужчины. Он стал жертвой телефонных мошенников и лишился 200 тыс. рублей, сообщили 11 февраля в надзорном ведомстве.

Расследование показало, что средства были переведены на банковский счет жителя Новосибирской области. Прокурор направила в Кировский районный суд Новосибирска иск о взыскании с дропа суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены, потерпевшему вернут 266 тыс. рублей.

