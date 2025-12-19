Пожилая петербурженка отдала курьерам мошенников 3,5 млн рублей

На Пушкинской улице поймали 75-летнюю местную жительницу.

Полицейские Красногвардейского района расследуют схему мошенников, в результате которой 88-летняя женщина лишилась около 3,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая с проспекта Металлистов обратилась к правоохранителям еще 17 января. Под предлогом декларирования средств пенсионерка неоднократно встречалась с курьерами, отдавая свои накопления. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На Пушкинской улице 9 февраля поймали одного из курьеров – 75-летнюю местную жительницу. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мошенника будут судить за обман блокадницы.

Фото: Piter.TV