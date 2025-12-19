  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге мошенника будут судить за обман блокадницы
Сегодня, 12:25
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мошенника будут судить за обман блокадницы

0 0

Аферисты заявили, что по "новым" требованиям в квартире нельзя хранить наличные в размере более 1 млн рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали 10 февраля в надзорном ведомстве. 

В декабре 2025-го 90-летней жительнице блокадного Ленинграда звонили якобы сотрудники силовых ведомств. Мошенники обманули ее, заявив, что по "новым" требованиям в квартире нельзя хранить наличные в размере более 1 млн рублей. Пенсионерка поверила аферистам и отдала деньги их "коллеге" для "декларирования". 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в работе на телефонных мошенников в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии