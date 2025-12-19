В Петербурге мошенника будут судить за обман блокадницы

Аферисты заявили, что по "новым" требованиям в квартире нельзя хранить наличные в размере более 1 млн рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали 10 февраля в надзорном ведомстве.

В декабре 2025-го 90-летней жительнице блокадного Ленинграда звонили якобы сотрудники силовых ведомств. Мошенники обманули ее, заявив, что по "новым" требованиям в квартире нельзя хранить наличные в размере более 1 млн рублей. Пенсионерка поверила аферистам и отдала деньги их "коллеге" для "декларирования".

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

