  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
80-летний пенсионер упал на пути перед приближающейся электричкой на железнодорожной станции Горы
Сегодня, 15:57
112
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

80-летний пенсионер упал на пути перед приближающейся электричкой на железнодорожной станции Горы

0 0

Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Горы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

 В десятом часу вечера 8 января в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции Горы Ленинградской области электропоезд "Волховстрой – Санкт-Петербург" сбил мужчину.

Установлено, что 80-летний местный житель, находясь у края платформы во время приближавшегося электропоезда, потерял равновесие и упал на железнодорожные пути. Машинист не смог избежать столкновения.

Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее нетрезвый житель Луги уснул на железной дороге под Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионер, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии