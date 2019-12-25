Дедушка сбежал из дома престарелых и умер у заброшенного радиозавода

Пенсионера искали с 13 апреля. Он самовольно покинул учреждение.

В Лодейном Поле нашли труп 74-летнего мужчины, который десять дней назад сбежал из дома престарелых. Следов насильственной смерти не обнаружили. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 апреля.

Тело дедушки обнаружили на дороге, которая ведет в заброшенный радиозавод "Вектор" в Лодейном Поле. Почему именно в этом направлении шел пенсионер, пока что выяснить не удалось.

Известно, что старик проживал в Лодейнопольском доме престарелых. Однако 13 апреля сотрудники заведения не смогли его найти на территории организации.

Причину и дату смерти в скором времени установят эксперты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка обнаружила тело новорожденной внучки в Колпино.

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