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Пенсионерка обнаружила тело новорожденной внучки в Колпино
Сегодня, 13:30
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kraratau27

Пенсионерка обнаружила тело новорожденной внучки в Колпино

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Девочке был всего один месяц. Причина смерти устанавливается.

В пятницу, 23 апреля, ранним утром в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что нашла тело бездыханной внучки в квартире дома в Колпинском районе. Об Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 24 апреля.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире труп младенца без признаков насильственной смерти. 

Известно, что малышка появилась на свет месяц назад. Она родилась в благополучной полной семье, которая не состоит на специальных учетах. 

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красноярском крае нашли останки ребёнка, брошенного матерью-наркоманкой.

Фото: pixabay

 

 

Теги: дети, колпино, смерть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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