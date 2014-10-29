Пенсионерка обнаружила тело новорожденной внучки в Колпино

В пятницу, 23 апреля, ранним утром в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что нашла тело бездыханной внучки в квартире дома в Колпинском районе. Об Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 24 апреля.
Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире труп младенца без признаков насильственной смерти.
Известно, что малышка появилась на свет месяц назад. Она родилась в благополучной полной семье, которая не состоит на специальных учетах.
Тело направили в морг для установления причины смерти.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красноярском крае нашли останки ребёнка, брошенного матерью-наркоманкой.
Фото: pixabay
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