Подозреваемые арестованы.

В Красноярском крае нашли останки ребёнка, брошенного матерью-наркоманкой. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что шестилетняя девочка исчезла еще в июле прошлого года. В преступлении подозревается 38-летняя местная жительница, которая оставила дочку на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске. Далее женщина не интересовалась судьбой ребенка.

Только в марте 2021 года биологическая мать ребенка, находясь под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери. пресс-служба СК РФ по региону

Следователи пояснили, что в рамках расследования женщины несколько раз меняли свои показания. Они указывали место, где закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицали. Предположительно, смертельные травмы ребенок получил во время несчастного случая в сентябре 2020 года. Найти останки смог представители криминалистического центра СК РФ и оперативники. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. Сейчас подозреваемые арестованы.

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Фото: Piter.tv