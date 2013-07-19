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При хлопке газа в Нижегородской области пострадали двое человек
Сегодня, 14:24
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lesjasap

При хлопке газа в Нижегородской области пострадали двое человек

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В больнице находятся 78-летние жители города Бор.

При хлопке газа в Нижегородской области пострадали двое человек. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. По информации от надзорного ведомства, инцидент зафиксирован по Пятой Липовой улице в городе Бор. Пострадало частное здание. С места событий госпитализированы 78-летние супруги.

При осмотре места происшествия следователи СК установили, что дом газифицирован, имеется котел. При этом в газовой разводке по дому обнаружена врезка, не соответствующая проектной документации.

пресс-служба СК РФ по региону

СК РФ по региону проводит доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам специалисты примут процессуальное решение.

Газ взорвался в многоквартирном доме в Калининграде.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: бор, нижегородская область, следственный комитет, хлопок газа
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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