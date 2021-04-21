Одного пострадавшего с места инцидента госпитализировали.

Газ взорвался в многоквартирном доме в Калининграде. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. В интервью "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Алексей баранов заметил, что после инцидента здание по улице Леонова загорелось. По предварительной информации, пламя начало распространяться около 12 часов дня по местному времени (13 часов по московскому времени).

Хлопок газа выбил оконные рамы в одной из пострадавших комнат. В других помещениях выбитыми оказались только стекла. Площадь последовавшего возгорания составила 15 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

В ликвидации пламени участвуют пожарные, правоохранительные органы и медики. Из здания эвакуированы 30 человек. Специалисты устанавливают причины инцидента.

В Татарстане число жертв обрушения квартир в жилом доме выросло до двух.

Видео: YouTube / kaliningrad 24

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