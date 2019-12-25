Поезд насмерть сбил пенсионера на станции "Грузино"

Транспортная полиция проводит проверку после смерти 77-летнего мужчины на железнодорожной станции "Грузино". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Правоохранители установили, что пенсионер пытался перебежать пути перед приближающимся поездом, однако споткнулся и упал не рельсы. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате полученных травм житель Всеволожского района скончался. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в электричках будут усиленно бороться с безбилетным проездом.
Фото: pixabay.com
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