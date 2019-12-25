В электричках будут усиленно бороться с безбилетным проездом

Регулярные рейды с участием сотрудников транспортной полиции продлятся до 7 сентября.

В ближайший месяц Северо-Западная пригородная пассажирская компания будет проводить рейды, чтобы выявить пассажиров без билетов, предупредила пресс-служба АО "СЗППК".

Борьба с безбилетным проездом активно проводится в пригородных поездах с 7 августа по 7 сентября. На станциях, имеющих билетную кассу, организован контроль наличия у пассажиров проездных документов перед посадкой в пригородный поезд.

Компания напоминает, что при покупке билета через мобильные приложения "Пригород" и "РЖД Пассажирам" пассажиры получают 5% скидку от полной стоимости билеты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 20 августа "Ласточка" до Волховстроя будет останавливаться на станции "Сортировочная".

Фото: Piter.TV