Полиция обнаружила три плантации марихуаны в Петербурге и Ленобласти

В общей сложности был найден 981 грамм наркотиков, 236 растений. Возбуждены уголовные дела.

В Петербурге и Ленобласти 4 августа задержали группу мужчин, которая выращивали коноплю. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Возведением плантаций начал заниматься 50-летний рецидивист, который взял себе в помощники 36-летнего и 37-летнего мужчин. У организатора дома нашли наркотики массой 285,7 гр., 23 куста растений, а также специальное оборудование для выращивания, удобрение, семена и инструкцию на иностранном языке.

Также в складском помещении на Больших горках изъяли марихуану массой 441,3 гр. и 230 гр., а также 213 кустов растения.В общей сложности был найден 981 грамм наркотиков, 236 растений. Возбуждены уголовные дела.

Ранее полицейские пресекли наркопродажи в петербургском интернет-магазине.

Фото:Piter.TV