Полицейские пресекли наркопродажи в петербургском интернет-магазине

Сбытом метадона занимались четверо сообщников.

Петербургская полиция задержала группу интернет-продавцов, незаконно сбывающих наркотики по всему городу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, трое мужчин и женщина использовали для своей деятельности мессенджеры и "закладки".

Деятельность банды метадонщиков "накрыли" 29 июля, в группе оказались организатор, оператор, общавшийся с заказчиками, и курьеры-закладчики. Всем участникам оказалось за 30 лет. В ходе обысков полицейские изъяли более 30 граммов фенадона, упаковочные материалы, банковские карты и мобильные телефоны, электронные весы, а также два автомобиля. Правоохранители выяснили, что группа причастна к восьми ранее возбужденным уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков. Сейчас полиция устанавливает каналы приобретения и поставки наркотиков.

Также мы рассказывали, что в Петербурге на таможне за полгода изъяли 64 кг наркотических средств.

Видео: пресс-служба ГУ МВД