В Петербурге на таможне за полгода изъяли 64 кг наркотических средств

Большая часть наркотиков пересылалась почтой.

Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни и таможнями региона в первом полугодии изъято 64 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, также более 8 килограммов сильнодействующих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего по статье о контрабанде наркотических веществ возбудили 23 уголовных дела, еше 71 дело возбуждено по статье о ввозе в Россию сильнодействующих и ядовитых веществ.

Большая часть наркотиков пересылалась почтой.

Ранее в Петербурге пресекли деятельность интернет-торговцев наркотиками.

Фото: СЗТУ