В Петербурге пресекли деятельность интернет-торговцев наркотиками

Банда принимала заказы через мессенджеры и прятала в городе и области тайники с запрещенными веществами.

Петербургские полицейские пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом наркотиком через интернет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в течение июня по разным адресам в Петербурге и Ленобласти были пойманы семь соучастников в возрасте от 31 до 47 лет.

Полиция полагает, что злоумышленники промышляли незаконной деятельностью с помощью двух интернет-магазинов в мессенджерах. Сами наркотики банда распространяла посредством тайников в различных районах. В группе сбытчиком четко распределялись роли: один был руководителем интернет-магазинов, другой – закладчиком крупных партий веществ, еще пятеро раскладывали мелкие партии наркотиков. При общении в мессенджерах сообщники использовали псевдонимы.

При обысках полицейские нашли и изъяли пакетики с 65 граммами метадона, мефедрона и амфетамина, а также аппарат для глушения сигналов сотовой связи, поддельные автомобильные номера и патроны. Кроме того, стражи порядка ликвидировали 22 "закладки" в Выборгском и Калининском районах города и Всеволожском районе Ленобласти, находки отправлены на экспертизу. Возбуждены уголовные дела, шестеро фигурантов арестованы, седьмая находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе поймали молодого местного жителя с амфетамином.

Видео: пресс-служба ГУ МВД