В Петербурге работающий пенсионер перевел мошенникам 16 миллионов рублей

Мужчина через банкоматы различных банков перевел денежные средства на указанные неизвестным счета.

В Петербурге работающий пенсионер перевел мошенникам более 16 миллионов рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 30 июня обратился 68-летний мужчина, работающий главным конструктором. Он рассказал, что ему на мобильный телефон в период с 1 по 25 июня с различных номеров звонил неизвестный и, представившись специалистом "финансового отдела" сообщил, что с его банковского счета неизвестные пытаются снять денежные средства. Для предотвращения данных операций мужчине посоветовали снять все денежные средства со своих счетов, а также взять кредиты и займы под залог имеющейся недвижимости и перевести их на безопасные счета.

Мужчина через банкоматы различных банков перевел денежные средства на указанные неизвестным счета. Сумма материального ущерба составила 16 091 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv