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Пенсионер вложил в финансовую организацию 1,7 млн рублей и не смог вернуть деньги
Сегодня, 9:08
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Пенсионер вложил в финансовую организацию 1,7 млн рублей и не смог вернуть деньги

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Представители организации не выходят на связь.

Пожилой петербуржец передал ООО "Инвестиционный дом жизнь" 1,7 млн рублей и теперь не может вернуть свои деньги. Договор найма "Наш пенсионер" был заключен в 2018 году, узнал Piter.TV.

Накануне 71-летний мужчина обратился в полицию. Он проживает на Сиреневом бульваре. Заявитель рассказал о том, что в течение длительного времена телефон организации не отвечает. Таким образом, он не может забрать свои средства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге пенсионерка потеряла более 2 млн, играя на брокерской площадке. 

Фото: Piter.TV

Теги: деньги, финансовая организация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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