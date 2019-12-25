Пенсионер вложил в финансовую организацию 1,7 млн рублей и не смог вернуть деньги

Пожилой петербуржец передал ООО "Инвестиционный дом жизнь" 1,7 млн рублей и теперь не может вернуть свои деньги. Договор найма "Наш пенсионер" был заключен в 2018 году, узнал Piter.TV.
Накануне 71-летний мужчина обратился в полицию. Он проживает на Сиреневом бульваре. Заявитель рассказал о том, что в течение длительного времена телефон организации не отвечает. Таким образом, он не может забрать свои средства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге пенсионерка потеряла более 2 млн, играя на брокерской площадке.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все