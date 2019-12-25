Девушка легкого поведения выманила почти 2 млн рублей у клиента-пенсионера

Пожилой клиент проникся сочувствием и решил помочь девушке, передав ей деньги под расписку.

В Петербурге произошел необычный инцидент в сфере интимных услуг. Как сообщает издание "Фонтанка", девушка легкого поведения пожаловалась своему пожилому клиенту на тяжелые жизненные обстоятельства и похитила у него крупную сумму денег — около 2 млн рублей.

Все началось, когда клиент пригласил женщину к себе домой. После завершения встречи девушка начала рассказывать пенсионеру о своей нелегкой жизни, упомянув, что ей не хватает средств на оплату жилья, и что у неё серьезно заболел ребёнок. Пожилой клиент проникся сочувствием и решил помочь девушке, передав ей 1,5 млн рублей под расписку. По условиям соглашения, женщина обязывалась вернуть эти средства в течение пяти лет.

Однако спустя всего несколько дней девушка снова обратилась к своему благодетелю, теперь уже с просьбой одолжить ещё 250 тыс. рублей. Пенсионер вновь пошел навстречу, выдав ей даже большую сумму, чем было запрошено. Но вскоре он начал подозревать неладное и осознал, что дама вряд ли собирается возвращать ему деньги.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге водитель похитил у своего начальника сумку с 65 млн рублей.

Фото: Piter.TV