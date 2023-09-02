В магазинах Петербурга 50% пельменей не соответствуют ГОСТу

Исследование выявило, что четыре бренда не отвечают установленным нормам и содержат недостоверную информацию о составе фарша.

Магазины Петербурга подверглись проверке качества продаваемых пельменей, результаты которой опубликованы в издании "Общественный контроль". Оказалось, что половину исследуемой продукции нельзя назвать соответствующей стандартам ГОСТ.

Образцы девяти брендов были приобретены в супермаркетах "О"Кей", "Перекрёсток", "Сезон", "ВкусВилл" и мясном магазине "Мясо Совхоз". Большинство проверенных изделий изготовлено по государственным стандартам, кроме одной партии, выпущенной по собственным техническим условиям производителя.

Исследование выявило, что четыре бренда не отвечают установленным нормам и содержат недостоверную информацию о составе фарша. В четырех образцах обнаружены примеси посторонних ингредиентов, не указанных производителем. Еще один товар имеет неверную маркировку способа изготовления и происхождения сырья.

В пельменях под брендом "Домашние" марки "Мираторг" эксперты выявили присутствие крахмала, не указанного на упаковке. Продукция "Домашние" торговой марки "А.Н. Герасименко" также содержит крахмал и целлюлозу, при этом процент белков оказался значительно ниже заявленных показателей — фактически 9,94% вместо заявленных 15%.

В изделиях "Домашние" от ООО "МПК „Атяшевский"" обнаружено недопустимое по ГОСТу содержание субпродуктов. Состав пельменей "Сибирские" марки "VLADBEEF" пополнился добавлением целлюлозы и камеди.

По результатам анализа состава начинки лидеры рейтинга распределились следующим образом: максимальное количество начинки содержится в пельменях "Домашние" марки "Мираторг" категории B (61,1%). Следующими идут изделия "Домашние" марки "Цезарь" (58%), затем — пельмени "Сибирские" марки "VLADBEEF" (57,8%). Чуть отстают пельмени "Русские" марки "Фабрика качества" (55,1%) и продукция "Сибирские" марки "ВкусВилл" (53%). Шестое место занимают пельмени "Домашние" марки "Атяшевский" (51,1%, содержат субпродукты). Седьмые — пельмени "Домашние" марки "Сибирская коллекция" (51%). Последними в рейтинге идут пельмени "Домашние" марки "А.Н. Герасименко" (45,6%, найдены крахмал, целлюлоза и дефицит белка).

