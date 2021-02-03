Пшеную крупу проверили на полках петербургских магазинов

Анализы показали полное соответствие всех десяти исследуемых образцов установленным нормам стандартов ГОСТ 572-2016.

Государственное учреждение Санкт-Петербурга "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" (СПб ГБУ "ЦККТРУ") сменило своё название с 7 октября 2025 года на Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр содействия развитию потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения городского резерва материальных ресурсов". Специалистами учреждения 30 июня 2025 года были проведены контрольные мероприятия в торговых точках Петербурга, где были взяты пробы пищевой продукции — крупы пшенной шлифованной первого сорта различных производителей. Образцы были отправлены на экспертизу в аккредитованную лабораторию учреждения "ПЕТЭКС" для проверки соответствия стандартам качества и безопасности (в частности, ГОСТ 572-2016 "Крупа пшено шлифованное. Технические условия" и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции").

Испытательная лаборатория проверила продукцию по ряду важных показателей, включая:

Физико-химические характеристики: влажность, процент качественного ядра, степень загрязнения различными примесями, содержание испорченных ядер, нешелушенных зерен, заражённость насекомыми и клещами, наличие металломагнитных частиц.

Уровень содержания вредных веществ: тяжёлых металлов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), микотоксинов (афлатоксин B1, Т-2 токсин), остатков пестицидов (сумма изомеров гексахлорциклогексана, содержание ДДТ и его производных).

Анализы показали полное соответствие всех десяти исследуемых образцов установленным нормам стандартов ГОСТ 572-2016 и технического регламента ТР ТС 021/2011, приложение № 3.

