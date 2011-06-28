"Общественный контроль": ни одна марка сервелата на полках Петербурга не соответствует ГОСТу

Производителей уличили в занижении белков и жиров, нарушении пропорций влажности и включении нежелательных добавок, таких как несведенная влага, кожа свиньи и прочие ингредиенты, не указанные на упаковке.

Специалисты "Общественного контроля" оценили качество сервелата, реализуемого в магазинах Петербурга, как сообщает пресс-служба организации.

Согласно действующему государственному стандарту, требования к рецептурам сервелата остались неизменными, сохраняя высокую калорийность продукта — около 500 килокалорий на каждые сто граммов. Эксперты констатировали, что девять брендов сервелата не соответствовали стандартам качества.

Производителей уличили в занижении белков и жиров, нарушении пропорций влажности и включении нежелательных добавок, таких как несведенная влага, кожа свиньи и прочие ингредиенты, не указанные на упаковке.

Настоящий качественный сервелат обязан содержать не менее 16% белка и максимум 42% влаги. Однако продукция под брендом "БахрушинЪ" (производитель ООО "Мясокомбинат "Эко") стоимостью 1233 рубля за килограмм содержала всего 13,5% белка и 50,3% влаги, что нарушает требования ГОСТа. Другие марки, также не прошедшие проверку, принадлежат компаниям "Мясная ферма" (ООО "МПК "Атяшевский"), "Мясницкий ряд" (ООО МПЗ "Мясницкий ряд"), "Мираторг" (ООО "Мираторг-Курск"), "Ближние горки" (ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"), "Окраина" (ООО МПЗ "Окраина"), Bonvida (ООО "Дмитровские колбасы"), "Дубравицы" (ООО "Владимирский стандарт") и производитель ОАО "ВНМД".

Особенно выделяются нарушения в изделии под названием "Московская" марки "Мясницкий ряд", где кроме превышенного содержания влаги обнаружены также незамаркированные свиные шкуры, соевый белок и животные белки.

Федеральная служба Роспотребнадзор отреагировала на обращения "Общественного контроля", выдав предостережения ряду изготовителей: ООО "Мясокомбинат "Эко", ООО "Мираторг-Курск", ООО "МПЗ "Мясницкий двор", ООО "МПК "Атяшевский" и ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод". Предупреждения также поступили магазинам "Окей", "Лента", "Пятерочка", "Дикси" и "Верный".

