Фальсификат сливочного масла изготавливали 13 брендов из петербургских магазинов

Организация "Общественный контроль" проверила качество сливочного масла, реализуемого в супермаркетах Санкт-Петербурга, и установила, что большая часть представленных образцов является фальсификатом. Из 15 исследованных марок 13 оказались подделанными.

По результатам проверки выяснилось, что многие производители маскируют дешевые растительные жиры под натуральный молочный продукт, создавая впечатление высококачественного масла. Например, продукция московской фирмы "Лав Продукт", известная брендами "Деревенская Бурёнка" и "Молочные угодья", долгое время реализовалась в торговых сетях "Лента", "Магнит", "Дикси" и "Семишагофф" под видом настоящего масла, несмотря на полное отсутствие молочного жира. Примечательно, что упаковка продукции маркировалась знаком "Честный знак", что ввело покупателей в заблуждение.

Другим примером стала сеть "Семишагофф", в которой продолжают продавать продукцию той же фабрики под различными наименованиями: "Вологодские традиции", "Славянское", ныне переименованная в "Волгодонские традиции". Несмотря на смену брендов, суть остается прежней — потребители приобретают низкосортный спред, замаскированный под качественное масло.

Особое внимание привлек случай в магазине "Светофор": там обнаружен фальсифицированный продукт "РусМолоко", срок годности которого истек аж 77 дней назад. Кассовый терминал ошибочно принял товар, хотя новая законодательная норма обязывала магазины применять систему автоматической блокировки продажи просроченных молочных изделий, действующую с апреля 2024 года.

Таким образом, исследование показало, что недобросовестные поставщики регулярно меняют названия компаний и брендов, стремясь избежать наказания и продолжить реализацию некачественных продуктов.

