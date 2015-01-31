В Ленинградском зоопарке показали рутину кудрявого пеликана

Сотрудники учреждения застали птицу за утренним туалетом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 12 сентября показали ежедневную рутину кудрявого пеликана. Сотрудники учреждения застали птицу за утренним туалетом: она усердно чистила свои перышки, которые намокли во время купания.

Отмечается, что перья пеликанов впитывают влагу. Даже находясь в воде, эти птицы используют клюв, чтобы "отжимать" их. А когда пеликан плывет по водоему, он приподнимает крылья, стараясь защитить их от намокания.

Будьте, как наши пеликаны! Обязательно уделяйте уходу за собой хотя бы несколько минут в день. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали трапезу эму Василия Ивановича.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка