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В Ленинградском зоопарке показали рутину кудрявого пеликана

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Сотрудники учреждения застали птицу за утренним туалетом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 12 сентября показали ежедневную рутину кудрявого пеликана. Сотрудники учреждения застали птицу за утренним туалетом: она усердно чистила свои перышки, которые намокли во время купания. 

Отмечается, что перья пеликанов впитывают влагу. Даже находясь в воде, эти птицы используют клюв, чтобы "отжимать" их. А когда пеликан плывет по водоему, он приподнимает крылья, стараясь защитить их от намокания. 

Будьте, как наши пеликаны! Обязательно уделяйте уходу за собой хотя бы несколько минут в день. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее в зоопарке показали трапезу эму Василия Ивановича. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пеликан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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