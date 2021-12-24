Стало известно, как будет выглядеть будущий Пейзажный парк в Красногвардейском районе

Работа над созданием пространства ведется вместе с жителями.

В Красногвардейском районе выбрали победителя конкурса на разработку концепции Пейзажного парка. Победителем стала компания "WOWHAUSE" из Москвы. Решение принимало профессиональное жюри.

Пейзажный парк появится на территории между Пейзажной улицей и рекой Охтой. Жилой квартал находится за пределами КАД. На данный момент на территории нет рекреационных пространств. Жители активно делились своими пожеланиями по наполнению будущего пространства. Площадь парка составит 42 га.

Сессии вместе с жителями по разработке проекта проведут ближе к лету.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что застройщик выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной в Новой Охте.

Видео и фото: администрация Красногвардейского района