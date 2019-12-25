Застройщик выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной в Новой Охте

Проект будет разрабатываться с учетом мнения жителей.

Пресс-служба застройщика "Группа ЛСР" сообщила о благоустройстве набережной реки Охты в квартале Новая Охта. Прогулочная зона появится рядом с жилым комплексом "Цветной город" на Муринской дороге.

Компания окажет поддержку проекту в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Благоустройство проведут от дома №10 на Пейзажной улице до Челябинского моста. "ЛСР" выделит 30 млн рублей. Часть финансовых обязательств также на себя возьмет город.

В этом году эксперты-урбанисты проведут несколько сессий с жителями, чтобы выяснить их ожидания от функционального наполнения участка. Само благоустройство намечено на следующий год.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, почему в Петербурге не сильно развито соучаствующее проектирование при благоустройстве общественных пространств.

Работы по благоустройству запланированы на 2023 год.

Фото: администрация Красногвардейского района