В Петербурге педофила изобличили еще в 10 эпизодах преступлений

Он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

В Петербурге педофила изобличили еще в 10 эпизодах преступной деятельности. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще 14 апреля 2020 года полиция задержала и изобличила 31-летнего Г., уроженца Владивостока в совершении насильственных действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней 13-летней Т. Также он изобличен в развратных действиях в отношении 14-летней А.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, Г. был дополнительно изобличен в совершении 10 эпизодов преступлений, против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Он с разных страниц в социальной сети "ВКонтакте" вступал с несовершеннолетними в переписку на сексуальные темы, а после вынуждал их к выполнению циничной и натуралистической фотосъемки своего обнаженного тела, половых органов и груди. То есть совершались развратные действия без применения насилия. По каждому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Ранее полиция поймала насильника 9-летней девочки из Лесколово.

Фото: pixabay