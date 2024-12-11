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Участников СВО согревают печи, изготовленные в Петербурге
Сегодня, 14:32
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Участников СВО согревают печи, изготовленные в Петербурге

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Печи работают и на древесине, и на угле.

Изготовленные в Петербурге малогабаритные универсальные печи согревают участников СВО, рассказал губернатор Александр Беглов. 

К отправке в зону СВО специалисты Городской аварийно-восстановительной службы подготовили 76 печей. Они работают и на древесине, и на угле. 

Эти устройства в Северной столице начали изготавливать еще летом 2023 года. На сегодняшний день 170 таких печей уже переданы в воинские части.

Ранее на Piter.TV: на улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: печи, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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