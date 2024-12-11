Участников СВО согревают печи, изготовленные в Петербурге

Печи работают и на древесине, и на угле.

Изготовленные в Петербурге малогабаритные универсальные печи согревают участников СВО, рассказал губернатор Александр Беглов.

К отправке в зону СВО специалисты Городской аварийно-восстановительной службы подготовили 76 печей. Они работают и на древесине, и на угле.

Эти устройства в Северной столице начали изготавливать еще летом 2023 года. На сегодняшний день 170 таких печей уже переданы в воинские части.

Ранее на Piter.TV: на улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)