Стало известно, будут ли у болельщиков Евро-2020 спрашивать ПЦР-тест перед входом на стадион

О ходе подготовки к Евро-2020 рассказал глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу. В Северной столице работают над тем, чтобы сделать данное событие максимально безопасным в условиях пандемии коронавируса. О ходе подготовки к Евро-2020 в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Антон Шантырь рассказал, что на данный момент рассматривается вариант допуска болельщиков на матчи без ПЦР-теста. Но на данный момент такое решение не является окончательным.

При этом всем сотрудникам, задействованным в Евро-2020, сдавать тесты на коронавирус обязательно.

1,5 тысячи волонтеров будут задействованы в Петербурге на Евро-2020.

Фото: Piter.tv