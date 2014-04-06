Биолог Павел Глазков посетит "Ленфильм-клуб"

В рамках творческой встречи пройдет лекция об особенностях подготовки животных к зиме и миграции птиц в регионе. Кроме того биолог покажет свои сюжеты и наблюдения.

"Ленфильм-клуб" 6-го ноября посетит петербургский биолог Павел Глазков. На творческой встрече с ним слушатели узнают об особенностях осенней миграции северных птиц, подготовке областных животных к спячке, а также о других наблюдениях телеведущего. В рамках мероприятия также состоятся обсуждение, авторграф-сессия и викторина "Звериные вопросы", – следует из сообщения пресс-службы киностудии "Ленфильм".

Отдельными пунктами в лекции Глазкова станет рассуждение о краснокнижных животных Петербурга и Ленинградской области, а также обсуждение влияния "аномально теплой" осени на жизнь диких обитателей региона.

Наши встречи хороши тем, что здесь каждый вживую может задать мне любой интересующий вопрос и узнать всё, что осталось за кадром. В этом году, действительно, аномально тёплая осень. Это, конечно, не могло не сказаться и на животных, и на птицах. На это обращает внимание весь научный мир. Я обязательно затрону эту тему на встрече. И как всегда расскажу актуальные лесные новости. Павел Глазков, биолог и телеведущий

Ранее мы рассказывали, что на "Ленфильме" 5-го ноября откроется выставка "Мистическiй Кино-Петербургъ".

Фото: Телеканал "Санкт-Петербург"