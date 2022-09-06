Выставка "Мистическiй Кино-Петербургъ" откроется на "Ленфильме" 5 ноября

Художники, признанные пионерами цифрового искусства в России, приглашают зрителей окунуться в таинственную атмосферу города и вспомнить, какими были ужасы в прошлом, через призму пяти кинокартин, созданных на "Ленфильме" в 80-х и начале 90-х годов XX века.

Выставка "Мистическiй Кино-Петербургъ" (18+), организованная арт-группой Doping Pong, откроет свои двери 5 ноября в 19:00 на киностудии "Ленфильм". Как пишет "Петербургский дневник", xудожники, признанные пионерами цифрового искусства в России, приглашают зрителей окунуться в таинственную атмосферу города и вспомнить, какими были ужасы в прошлом, через призму пяти кинокартин, созданных на "Ленфильме" в 80-х и начале 90-х годов XX века.

Жанры триллера, ужасов и мистики нечасто встречались в советском и российском кино. Тем не менее, в 80-е годы, когда изменения в обществе уже витали в воздухе, советские зрители начали проявлять активный интерес к мистицизму, эзотерике и всему потустороннему. Экстрасенсы и целители стремительно завоевывали популярность: начиная с 1980 года, экстрасенс Джуна занималась лечением высокопоставленных советских граждан методом бесконтактного массажа, а в 1989 году на государственном телевидении появились знаменитые Аллан Чумак и Анатолий Кашпировский, обещавшие зарядить воду энергией и лечить силой мысли.

"Ленфильм" не мог оставить без внимания растущий интерес общества к мистике, и режиссеры начали осваивать сюжеты, наполненные мистическими, символичными и загадочными элементами прошлого. "Пиковая дама" (12+), "Первая встреча, последняя встреча" (18+), "Господин оформитель" (18+), "Жертва для императора" (18+) и "Пьющие кровь" (12+) – лишь немногие из тех картин, которые были созданы в этот период.

Экспозиция "Мистически Кино-Петербург" разместится в двух залах киностудии. Основу выставки составят костюмы, реквизиты и другие артефакты, сохранившиеся после съемок пяти выбранных фильмов. Как уточнила куратор выставки Анна Маугли, экспозиция начинается с лайтбокса над главным входом на "Ленфильм", который будет освещать путь гостям в вечернее время, привлекая их к новому видению мистики в советском кино. В фойе студии мы установили большую инсталляцию, которая предлагает современный взгляд на представленные фильмы.

Посетителям представится уникальная возможность увидеть оригинальные эскизы костюмов Татьяны Таракановой для персонажей фильма "Жертвы для императора"; графические работы Ларисы Конниковой к фильму "Господин оформитель"; платье актрисы Марины Влади, которое она носила в фильме "Пьющие кровь"; факс Тины Тернер, подтверждающее ее согласие сыграть роль графини в экранизации "Пиковой дамы" на музыку Петра Чайковского, и многое другое.