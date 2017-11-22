Новый персонаж "Смешариков"  заговорит голосом Павла Деревянко

Актер подарил свой голос злодею Кроту.

Павел Деревянко озвучил нового персонажа полнометражного мультфильма "Смешарики. Дежавю". Об этом 5 апреля сообщили в группе компаний "Рики". Анимационная лента выйдет в прокат 26 апреля.

Актер подарил свой голос злодею Кроту. При всех отрицательных качествах его персонаж не лишён харизмы и чувства юмора. Как признался Павел Деревянко, внутренне он немного похож на своего героя – отъявленного хулигана:

Он такой же трепетный и с большим рвением относящийся к своей работе. В какой-то момент Кроту показалось, что он может стать лучшим работником месяца. Когда всё пошло не так, мой герой совершенно выходит из себя, злится, устраивает истерику. В общем, практически как я Павел Деревянко, актер.

Павел Деревянко также признался, что самым сложным в работе над мультфильмом было найти тембр для Крота. По словам артиста, он - сторонник органичного звучания голоса, а в анимационных лентах нужно преувеличивать, преуменьшать, делать разные громкие тембральные окрасы.

Я крайне редко озвучиваю мультфильмы. Это было очень интересно. Я втянулся получил большое удовольствие Павел Деревянко, актер.

Третья часть о Смешариках будет самой яркой по спецэффектам. Создатели мультфильма включили разные музыкальные жанры. Это обусловлено тем, что в картине качественно озвучат взрывы, эпичные разрушения и богатейшие визуализации.

Напомним, что недавно компания Федора Бондарчука подала в суд на "Смешариков".В группе компаний "Рики" сообщили, что конфликтная ситуация возникла из-за международного агента, который распространял полнометражную франшизу о Смешариках.